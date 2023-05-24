Группа конгрессменов призвала Байдена передать Украине замороженные активы ЦБ России

Группа демократов и республиканцев во главе с Адамом Шиффом и Брайаном Фицпатриком призвали президента США Джо Байдена передать Украине замороженные активы российского Центробанка.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на " Голос Америки ".

"В этот критический момент, когда каждый доллар может помочь изменить конец войны, мы призываем Вас использовать свои полномочия для перевода активов российского Центрального банка стоимостью в миллиарды долларов, замороженных в соответствии с американскими санкциями, для удовлетворения неотложных военных и гуманитарных потребностей в Украине", - говорится в обращении конгрессменов к Байдену.

В письме конгрессмены также ссылаются на законодательные возможности и прошлые прецеденты, такие как, например, перевод Джорджем Бушем-младшим 1,7 млрд долларов Ираку в качестве компенсации жертвам терроризма.

Также они отметили, что международному обществу понятно, что именно Россия является агрессором в войне и должна нести расходы.

Замороженные активы России

После российского вторжения на территорию Украины, страны Запада, в рамках санкций против страны-агрессора, начали замораживать активы России. Уже тогда начали звучать предложения направить их на восстановление Украины.

К сожалению, проблемы возникли именно на юридическом фронте, в связи с чем Запад начал разрабатывать законодательный механизм передачи замороженных средств.

Между тем по словам заместителя министра юстиции Украины Ирины Мудрой, уже в августе должен заработать международный реестр ущерба, нанесенного Украине агрессией РФ.