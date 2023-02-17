Група конгресменів США закликала Байдена надати Україні F-16, - Politico

Група американських законодавців закликала президента США Джо Байдена розпочати постачання Україні винищувачів-бомбардувальників F-16
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Politico.
Також група конгресменів США закликає Байдена сприяти передачі Україні подібних літаків.
"Надання даних літаків необхідно, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо у світлі відновлення Росією наступальних дій та з урахуванням очікуваної активізації масштабних боїв", - йдеться у матеріалі.
Послання до американського президента підписали п'ять членів Палати представників Конгресу США. Троє є демократами, двоє - республіканцями.
Законодавці вважають, що F-16 або подібні до них літаки дозволили б українським військовим, зокрема, вражати російські ракети та безпілотники, забезпечувати прикриття наземних сил, а також боротися за перевагу в повітрі.
Раніше президент США Джо Байден сказав, що Сполучені Штати не передаватимуть Україні винищувачі F16.
Своєю чергою глава Франції Еммануель Макрон не виключив постачання винищувачів Україні, наголосивши, що немає нічого забороненого в цьому.
Польща 30 січня офіційно оголосила про готовність передати Україні літаки F-16, але для цього є деякі умови.
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