Група конгресменів США закликала Байдена надати Україні F-16, - Politico

Також група конгресменів США закликає Байдена сприяти передачі Україні подібних літаків.

"Надання даних літаків необхідно, щоб допомогти Україні захистити свій повітряний простір, особливо у світлі відновлення Росією наступальних дій та з урахуванням очікуваної активізації масштабних боїв", - йдеться у матеріалі.

Послання до американського президента підписали п'ять членів Палати представників Конгресу США. Троє є демократами, двоє - республіканцями.

Законодавці вважають, що F-16 або подібні до них літаки дозволили б українським військовим, зокрема, вражати російські ракети та безпілотники, забезпечувати прикриття наземних сил, а також боротися за перевагу в повітрі.