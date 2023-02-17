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Группа конгрессменов США призвала Байдена предоставить Украине F-16, - Politico

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Пятница 17 февраля 2023 19:44
Группа конгрессменов США призвала Байдена предоставить Украине F-16, - Politico Фото: F-16 (wikipedia org)
Автор: Дмитрий Браславский

Группа американских законодателей призвала президента США Джо Байдена начать поставку Украине истребителей-бомбардировщиков F-16

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Politico.

Также группа конгрессменов США призывает Байдена содействовать передаче Украине подобных самолетов.

"Предоставление данных самолетов необходимо, чтобы помочь Украине защитить свое воздушное пространство, особенно в свете возобновления Россией наступательных действий и с учетом ожидаемой активизации масштабных боев", - говорится в материале.

Послание к американскому президенту подписали пять членов Палаты представителей Конгресса США. Трое являются демократами, двое - республиканцами.

Законодатели считают, что F-16 или подобные им самолеты позволили бы украинским военным, в частности поражать российские ракеты и беспилотники, обеспечивать прикрытие наземных сил, а также бороться за превосходство в воздухе.

Ранее президент США Джо Байден сказал, что Соединенные Штаты не будут передавать Украине истребители F16.

В свою очередь глава Франции Эммануэль Макрон не исключил поставки истребителей Украине, подчеркнув, что нет ничего запрещенного в этом.

Польша 30 января официально объявила о готовности передать Украине самолеты F-16, но для этого есть некоторые условия.

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