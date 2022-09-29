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Група Єрмака-Макфола: статус SST дозволить посилити санкції проти Росії та її економічну ізоляцію

Фото: Владислав Власюк (minjust.gov.ua)
Автор: Сергей Новиков

Надання Росії статусу "країна - спонсор тероризму" (State Sponsor of Terrorism, SST) дозволить посилити санкції проти Росії та її економічну й дипломатичну ізоляцію.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола з посилення санкцій Владислава Власюка.

"Як і для всіх документів робочої групи, особливу цінність має розділ "стратегії пом'якшення ризиків", де експерти пояснюють, як можна заперечити аргументи проти визнання росії країною-спонсором тероризму. Наприклад, передбачається можливість співпраці з російськими суб’єктами щодо спільних гуманітарних зусиль. Крім того, описуються у документі й альтернативні опції, зокрема визнати терористичною організацією ЛДНР та Російську армію", - пояснив Власюк.

Він також навів два ключових висновки щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму:

  1. Статус SST дозволить посилити санкції проти Росії та її економічну й дипломатичну ізоляцію.
  2. Сам статус є "конструктором-набором", що складається з багатьох елементів, відтак може бути зібраний в оптимальній конструкції.

"Сподіваюсь, документ стане корисним для просування визначення росії державою-спонсором тероризму у США і - виявляється - у Канаді, де теж передбачено таку можливість", - додав він.

Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, міжнародна робоча група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії презентувала документ на тему визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. У ньому експерти пояснили суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна - спонсор тероризму".

Як відомо, міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії була створена з ініціативи президента Володимира Зеленського.

Очолюють групу керівник ОП Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол. Нині санкційний план групи Макфола-Єрмака виконано майже на 70%.

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