Группа Ермака-Макфола: статус SST позволит усилить санкции против России и ее экономическую изоляцию

Предоставление России статуса "страна - спонсор терроризма" (State Sponsor of Terrorism, SST) позволит усилить санкции против России и его экономическую и дипломатическую изоляцию.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря международной рабочей группы Ермака-Макфола по ужесточению санкций Владислава Власюка.

"Как и для всех документов рабочей группы, особую ценность имеет раздел "стратегии смягчения рисков", где эксперты объясняют, как можно возразить аргументы против признания России страной-спонсором терроризма. Например, предполагается возможность сотрудничества с российскими субъектами по совместным гуманитарным. усилий. Кроме того, описываются в документе и альтернативные опции, в частности признать террористической организацией ЛДНР и Российскую армию", - пояснил Власюк.

Он также привел два ключевых вывода о признании России страной-спонсором терроризма:

Статус SST позволит усилить санкции против России и экономическую и дипломатическую изоляцию. Сам статус является "конструктором-набором", состоящий из многих элементов, поэтому может быть собран в оптимальной конструкции.

"Надеюсь, документ станет полезным для продвижения определения России государством-спонсором терроризма в США и - оказывается - в Канаде, где тоже предусмотрена такая возможность", - добавил он.