Группа Ермака-Макфола: статус SST позволит усилить санкции против России и ее экономическую изоляцию

Предоставление России статуса "страна - спонсор терроризма" (State Sponsor of Terrorism, SST) позволит усилить санкции против России и его экономическую и дипломатическую изоляцию.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на секретаря международной рабочей группы Ермака-Макфола по ужесточению санкций Владислава Власюка.
"Как и для всех документов рабочей группы, особую ценность имеет раздел "стратегии смягчения рисков", где эксперты объясняют, как можно возразить аргументы против признания России страной-спонсором терроризма. Например, предполагается возможность сотрудничества с российскими субъектами по совместным гуманитарным. усилий. Кроме того, описываются в документе и альтернативные опции, в частности признать террористической организацией ЛДНР и Российскую армию", - пояснил Власюк.
Он также привел два ключевых вывода о признании России страной-спонсором терроризма:
"Надеюсь, документ станет полезным для продвижения определения России государством-спонсором терроризма в США и - оказывается - в Канаде, где тоже предусмотрена такая возможность", - добавил он.
Напомним, сегодня, 29 сентября, международная рабочая группа Ермака-Макфола по санкциям против России презентовала документ на тему признания Российской Федерации государством-спонсором терроризма. В нем эксперты объяснили суть и особенности предусмотренного американским законодательством статуса "страна - спонсор терроризма".
Как известно, международная рабочая группа по санкциям против России была создана по инициативе президента Владимира Зеленского.
Возглавляют группу руководитель ОП Андрей Ермак и директор Института международных исследований Фримана-Спогли (FSI), экс-советник президента США по национальной безопасности посол Майкл Макфол. В настоящее время санкционный план группы Макфола-Ермака выполнен почти на 70%.
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