Група Єрмака-Макфола: статус SST дозволить посилити санкції проти Росії та її економічну ізоляцію
Надання Росії статусу "країна - спонсор тероризму" (State Sponsor of Terrorism, SST) дозволить посилити санкції проти Росії та її економічну й дипломатичну ізоляцію.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на секретаря міжнародної робочої групи Єрмака-Макфола з посилення санкцій Владислава Власюка.
"Як і для всіх документів робочої групи, особливу цінність має розділ "стратегії пом'якшення ризиків", де експерти пояснюють, як можна заперечити аргументи проти визнання росії країною-спонсором тероризму. Наприклад, передбачається можливість співпраці з російськими суб’єктами щодо спільних гуманітарних зусиль. Крім того, описуються у документі й альтернативні опції, зокрема визнати терористичною організацією ЛДНР та Російську армію", - пояснив Власюк.
Він також навів два ключових висновки щодо визнання Росії країною-спонсором тероризму:
- Статус SST дозволить посилити санкції проти Росії та її економічну й дипломатичну ізоляцію.
- Сам статус є "конструктором-набором", що складається з багатьох елементів, відтак може бути зібраний в оптимальній конструкції.
"Сподіваюсь, документ стане корисним для просування визначення росії державою-спонсором тероризму у США і - виявляється - у Канаді, де теж передбачено таку можливість", - додав він.
Нагадаємо, сьогодні, 29 вересня, міжнародна робоча група Єрмака-Макфола з питань санкцій проти Росії презентувала документ на тему визнання Російської Федерації державою-спонсором тероризму. У ньому експерти пояснили суть та особливості передбаченого американським законодавством статусу "країна - спонсор тероризму".
Як відомо, міжнародна робоча група щодо санкцій проти Росії була створена з ініціативи президента Володимира Зеленського.
Очолюють групу керівник ОП Андрій Єрмак та директор Інституту міжнародних досліджень Фрімана-Споглі (FSI), екс-радник президента США з питань національної безпеки посол Майкл Макфол. Нині санкційний план групи Макфола-Єрмака виконано майже на 70%.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.