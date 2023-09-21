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Група чоловіків хотіла виїхати в Молдову. ДПСУ знайшла їх в "несподіваному" місці

Фото: група чоловіків хотіла виїхати до Молдови, їх затримали в Одеській області (facebook com DPSUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

Шестеро чоловіків намагались виїхати з України в Молдову. Прикордонники виявили їх в причепі вантажівки в Одеській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДПСУ.

"Під час огляду транспортного засобу на транзитній ділянці дороги "Маяки - Удобне" (Одеська область, - ред.).  прикордонники виявили 6 чоловіків, які планували незаконно потрапити до Молдови", - йдеться в повідомленні.

Як потім з'ясувалось, вони знайшли "перевізників" через закритий Telegram-канал. Потім вони прибули до Одеси, де їх зустріли та сховали в причепі вантажівки.

"Організатор здійснював супровід на легковому автомобілі. Попри "незручності" така поїздка коштувала 4-5 тисяч доларів", - зазначили прикордонники.

Схеми виїзду військовозобов'язаних за кордон в Україні

Під час воєнного стану в Україні, який Рада продовжила мінімум до 15 листопада, мобілізації підлягають усі громадяни-чоловіки віком 18-60 років.

Наразі в Україні постійно викривають схеми незаконного виїзду за кордон. Наприклад, нещодавно у трьох областях України розкрили нові схеми незаконного виїзду чоловіків за кордон. Вартість таких "послуг" становила 12 тисяч євро. Крім того, раніше СБУ у Києві викрила "типографію", яка видавала підроблені довідки про непридатність до армії.

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