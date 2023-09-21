Группа мужчин хотела выехать в Молдову. ГПСУ нашла их в "неожиданном" месте

"При осмотре транспортного средства на транзитном участке дороги "Маяки - Удобное" (Одесская область, - ред.). Пограничники обнаружили 6 мужчин, которые планировали незаконно попасть в Молдову", - говорится в сообщении.

Как потом выяснилось, они нашли "перевозчиков" через закрытый Telegram-канал. Потом они прибыли в Одессу, где их встретили и спрятали в прицепе грузовика.

"Организатор осуществлял сопровождение на легковом автомобиле. Несмотря на "неудобства", такая поездка стоила 4-5 тысяч долларов", - отметили пограничники.

Схемы выезда военнообязанных за границу в Украине

Во время военного положения в Украине, которое Рада продлила минимум до 15 ноября, мобилизации подлежат все граждане-мужчины в возрасте 18-60 лет.

На данный момент в Украине постоянно разоблачают схемы незаконного выезда за границу. Например, недавно в трех областях Украины раскрыли новые схемы незаконного выезда мужчин за границу. Стоимость таких "услуг" составила 12 тысяч евро. Кроме того, ранее СБУ в Киеве разоблачила "типографию", которая издавала поддельные справки о непригодности к армии.