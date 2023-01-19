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Група з 9 країн зобов'язалась домогтись надання "безпрецедентної допомоги" Україні

Фото: ()
Автор: Сергій Пишкін

Група з 9 країн, у тому ж числі Великобританія, Польща й Нідерланди пообіцяли продовжити надання "безпрецедентної допомоги" Україні. Йдеться також й про бойові танки, аби допомогти ЗСУ.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів оборони низки країн.

Заява була зроблена міністрами оборони:

  • Британії;
  • Естонії;
  • Польщі;
  • Латвії;
  • Литви;
  • Данії;
  • Чехії;
  • Нідерландів;
  • Словаччини.

"Ми зобов'язуємося спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для захисту України", - йдеться у спільній заяві.

Новина доповнюється...

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