Група з 9 країн зобов'язалась домогтись надання "безпрецедентної допомоги" Україні

Група з 9 країн, у тому ж числі Великобританія, Польща й Нідерланди пообіцяли продовжити надання "безпрецедентної допомоги" Україні. Йдеться також й про бойові танки, аби допомогти ЗСУ.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на спільну заяву міністрів оборони низки країн.
Заява була зроблена міністрами оборони:
"Ми зобов'язуємося спільно продовжувати надавати безпрецедентну допомогу, включаючи основні бойові танки, важку артилерію, засоби протиповітряної оборони, боєприпаси та бойові машини піхоти для захисту України", - йдеться у спільній заяві.
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