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Группа из 9 стран обязалась добиться предоставления "беспрецедентной помощи" Украине

Фото: военная помощь Украине (GettyImages)
Автор: Сергей Пышкин

Группа из 9 стран, в том числе Великобритания, Польша и Нидерланды пообещали продолжить оказание "беспрецедентной помощи" Украине. Речь идет также и о боевых танках, чтобы помочь ВСУ.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление министров обороны ряда стран.

Заявление было сделано министрами обороны:

  • Британии;
  • Эстонии;
  • Польши;
  • Латвии;
  • Литвы;
  • Дании;
  • Чехии;
  • Нидерландов;
  • Словакия.

Страны обязались совместно добиться предоставления Украине боевых танков, тяжелой артиллерии, средств ПВО и прочего.

"Мы обязуемся совместно продолжать оказывать беспрецедентную помощь, включая основные боевые танки, тяжелую артиллерию, средства противовоздушной обороны, боеприпасы и боевые машины пехоты для защиты Украины", - говорится в совместном заявлении.

Также министры планируют призвать своих коллег во время заседания Рамштайн следовать их примеру и как можно быстрее помогать Украине для обеспечения ее победы в 2023 году.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что Дания готова передать Украине 19 единиц самоходных артиллерийских установок CAESAR.

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