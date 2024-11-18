З грудня у Польщі буде курсувати новий потяг до кордону з Україною: що відомо

Потяг почне курсувати орієнтовно з 15 грудня 2024 року. Зазначається, що ініціатором проєкту виступив польський залізничний перевізник, що має на меті поліпшити транспортне сполучення між Україною та Польщею і зробити перетин кордону зручнішим.

Повідомляється, що потяг вирушатиме з вокзалу "Варшава-Всходня" о 15:05 за польським часом. Шлях проходитиме через міста Хелм і Люблін з кінцевою зупинкою в Дорогуську на польсько-українському кордоні.

Зазначається, що загальний час у дорозі складатиме близько 3 години 30 хвилин.

Перевізник планує здійснювати рейси протягом п’яти років - до 14 грудня 2029 року, що демонструє орієнтацію на довгострокову співпрацю між країнами та розвиток залізничної сфери.

Повідомляється, що новий потяг стане зручним рішенням для студентів, працівників і туристів, які регулярно їздять між Україною та Польщею. Також це дозволить швидше дістатися до прикордонної зони.

Деталі про розклад руху, вартість квитків і можливе розширення маршруту на територію України будуть оприлюднені ближче до запуску нового маршруту.

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