С декабря в Польше будет курсировать новый поезд к границе с Украиной: что известно

Поезд начнет курсировать ориентировочно с 15 декабря 2024 года. Отмечается, что инициатором проекта выступил польский железнодорожный перевозчик, имеющий целью улучшить транспортное сообщение между Украиной и Польшей и сделать пересечение границы более удобным.

Сообщается, что поезд отправится с вокзала "Варшава-Восточная" в 15:05 по польскому времени. Путь пройдет через города Хелм и Люблин с конечной остановкой в Дорогуске на польско-украинской границе.

Отмечается, что общее время в пути составит около 3 часов 30 минут.

Перевозчик планирует осуществлять рейсы в течение пяти лет - до 14 декабря 2029, что демонстрирует ориентацию на долгосрочное сотрудничество между странами и развитие железнодорожной сферы.

Сообщается, что новый поезд станет удобным решением для студентов, работников и туристов, регулярно ездящих между Украиной и Польшей. Также это позволит быстрее добраться до приграничной зоны.

Детали о расписании движения, стоимости билетов и возможном расширении маршрута на территорию Украины будут обнародованы ближе к запуску нового маршрута.

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