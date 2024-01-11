В грудні від COVID-19 загинули майже 10 тисяч людей у світі, госпіталізація зросла на 42%

За словами генерального директора Всесвітньої організації охорони здоров'я Тедроса Гебреїсуса, кількість госпіталізацій протягом минулого місяця зросла на 42% у майже 50 країнах - переважно в Європі та Америці.

"Хоча 10 000 смертей на місяць - це набагато менше, ніж на піку пандемії, такий рівень смертності, якому можна було б запобігти, є неприйнятним", - заявив голова ВООЗ.

Зокрема він розповів про те, що варіант COVID-19 JN.1 зараз є найбільш поширеним у світі. Водночас сучасні вакцини все ще повинні забезпечувати певний захист.

Технічний керівник ВООЗ Марія Ван Керхове відзначила, що коронавірус також впливає на збільшення кількості респіраторних захворювань у всьому світі, у тому ж числі грип, риновірус й пневмонію.

"Ми очікуємо, що ці тенденції збережуться в січні протягом зимових місяців у північній півкулі", - сказала вона.

Коронавірус в Україні та світі

В кінці грудня рівень захворюваності на COVID-19 виріс на 52% у порівнянні з попереднім 28-денним періодом. Після цього ВООЗ закликала продовжувати дотримуватися маскового режиму та соціальної дистанції для уникнення зараження на COVID-19.

Перший заступник голови КМДА Микола Поворозник порекомендував киянам повернутись до носіння масок.