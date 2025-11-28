У грудні будуть проблеми? Уряд просять змінити правила бронювання: що відомо

Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на метеріал ЄБА.

Зазначимо, постанова №76 передбачає, що між закінченням чинного відстрочення та повторним бронюванням є 72 години. І це створює ризик, що у цей проміжок людину можуть мобілізувати.

Багато компаній, у яких статус критичного підприємства закінчується на початку грудня 2025 року, уже стикаються з цією проблемою. Навіть після підтвердження критичного статусу вони не можуть заздалегідь перебронювати працівників.

Європейська Бізнес Асоціація пропонує два рішення:

Запровадити безперервне перебронювання - продовження броні без очікування 72 годин до завершення чинних відстрочок. Скоротити технічний інтервал між закінченням та повторним бронюванням до трьох годин після подання заявки.

Асоціація просить Міністерство економіки внести зміни до постанови №76, а Мінцифри - запровадити технічну можливість автоматичного перебронювання. Відповідний лист уже направлено прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепрем’єру Михайлу Федорову та міністру економіки Олексію Соболеву.

Перебронювання необхідне для безперебійної роботи критичної інфраструктури під час мобілізації. Нині ж технічна пауза між відстрочками створює ризики втрати ключових працівників.

EБA підкреслює, що важливо зберегти баланс між потребами мобілізації та стабільністю економіки, аби уникнути збоїв у роботі бізнесу та падіння надходжень до бюджету.