У грудні будуть проблеми? Уряд просять змінити правила бронювання: що відомо
Європейська Бізнес Асоціація пропонує прискорити процес перебронювання військовозобов'язаних працівників критичних підприємств.
Про це повідомляє РБК-Україна посилаючись на метеріал ЄБА.
Зазначимо, постанова №76 передбачає, що між закінченням чинного відстрочення та повторним бронюванням є 72 години. І це створює ризик, що у цей проміжок людину можуть мобілізувати.
Багато компаній, у яких статус критичного підприємства закінчується на початку грудня 2025 року, уже стикаються з цією проблемою. Навіть після підтвердження критичного статусу вони не можуть заздалегідь перебронювати працівників.
Європейська Бізнес Асоціація пропонує два рішення:
-
Запровадити безперервне перебронювання - продовження броні без очікування 72 годин до завершення чинних відстрочок.
-
Скоротити технічний інтервал між закінченням та повторним бронюванням до трьох годин після подання заявки.
Асоціація просить Міністерство економіки внести зміни до постанови №76, а Мінцифри - запровадити технічну можливість автоматичного перебронювання. Відповідний лист уже направлено прем’єр-міністерці Юлії Свириденко, віцепрем’єру Михайлу Федорову та міністру економіки Олексію Соболеву.
Перебронювання необхідне для безперебійної роботи критичної інфраструктури під час мобілізації. Нині ж технічна пауза між відстрочками створює ризики втрати ключових працівників.
EБA підкреслює, що важливо зберегти баланс між потребами мобілізації та стабільністю економіки, аби уникнути збоїв у роботі бізнесу та падіння надходжень до бюджету.
Бронювання від мобілізації
Нагадаємо, що в Україні оновили механізм бронювання військовозобов’язаних - бізнес отримав можливість резервувати більшу кількість працівників.
Також переглянуто критерії визначення критично важливих підприємств.
Для компаній, що працюють поблизу зони бойових дій, розширено ліміти - замість 50% вони можуть бронювати до 100% персоналу.
Також ми писали, уряд нещодавно змінив підстави для бронювання під час мобілізації та воєнного стану. Нововведення насамперед стосуються підприємств у прифронтових областях та виробників безпілотників.