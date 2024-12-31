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За грудень у Росії було знищено дев'ять одиниць рухомого залізничного складу, - ГУР

Ілюстративне фото: за грудень у Росії було знищено дев'ять одиниць рухомого залізничного складу (Getty Images)
Автор: Тетяна Степанова

За грудень бійці ГУР знищили дев'ять одиниць рухомого залізничного складу на території Росії. Їх, зокрема, використовували для перевезення зброї та боєприпасів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Головного управління розвідки Міноборони України.

"У грудні 2024 року на території держави-агресора Росії внаслідок пожеж знищено дев'ять одиниць рухомого складу залізничного транспорту, який ворог зокрема використовував для перевезення зброї та боєприпасів", - йдеться в повідомленні.

Так, було знищено:

  • у Московскій області - 1 тепловоз 1ТЕ116 та 2 електропотяги ЕП2Д; 
  • у Рязанскій області - 2 електровози ВЛ-80;
  • у Тюмєнскій області - 1 локомотив СМ-2 та 1 автомотриса АГС-1Ш;
  • у Ростовскій області - 1 електровоз ВЛ-80;
  • у Свердловській області - 1 тепловоз УТМ-2М.

"Боротьба з логістикою російської окупаційної армії триває!", - наголосили в ГУР.

Удари по залізницях у Росії

Нагадаємо, 27 грудня у Московській області стався вибух на залізничній станції. Внаслідок цього були знищені вагони потяга, який використовує армія РФ.

Також днями у Росії поскаржилися на атаку дронів на Ростовську область. Було пошкоджено локомотивне депо в Сальську.

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