За грудень у Росії було знищено дев'ять одиниць рухомого залізничного складу, - ГУР

Удари по залізницях у Росії

Нагадаємо, 27 грудня у Московській області стався вибух на залізничній станції. Внаслідок цього були знищені вагони потяга, який використовує армія РФ.

Також днями у Росії поскаржилися на атаку дронів на Ростовську область. Було пошкоджено локомотивне депо в Сальську.

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