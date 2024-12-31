За декабрь в России было уничтожено девять единиц подвижного железнодорожного состава, - ГУР

Удары по железным дорогам в России

Напомним, 27 декабря в Московской области произошел взрыв на железнодорожной станции. В результате этого были уничтожены вагоны поезда, который использует армия РФ.

Также на днях в России пожаловались на атаку дронов на Ростовскую область. Было повреждено локомотивное депо в Сальске.

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