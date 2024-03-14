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"Груба історична помилка". Столтенберг закликав НАТО не дати Путіну здобути перемогу у війні

Фото: генсек НАТО Єнс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

Члени НАТО повинні швидко надати Україні додаткову військову допомогу, щоб уникнути "серйозної історичної помилки", пов'язаної з перемогою Росії на полі бою.

Про це заявив генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг, повідомляє РБК-Україна з посиланням на брифінг.

Він підкреслив, що українцям "вистачає мужності, їм не вистачає боєприпасів".

"Разом ми здатні забезпечити Україну всім необхідним. Нам потрібно проявити політичну волю, щоб зробити це", - заявив генсек. 

Столтенберг підкреслив, що країни НАТО повинні "копати глибоко і швидко", оскільки зволікання призведе до "реальних наслідків на полі бою".

"Це критичний момент. Буде серйозною історичною помилкою дозволити (російському диктатору Володимиру) Путіну взяти гору", - сказав він.

Заклики до збільшення видатків на оборону

Раніше генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявляв, що цього року рекордні 18 із 31 членів НАТО виконають мету альянсу з витрат на оборону - 2% ВВП.

Також прем'єр-міністр Данії Метт Фредеріксен говорила, що Європа має обмежити витрати на соціальне забезпечення та скоротити податки, щоб стримати більш агресивну Росію шляхом тривалого збільшення фінансування оборони та безпеки.

А президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн сказала, що Європейський Союз має робити більше для оборони, поповнювати та модернізувати зброю. Також ЄС має підтримувати Україну.

Днями президент Польщі Анджей Дуда заявив, що країни-члени НАТО мають збільшити витрати на оборону до 3% ВВП.

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