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"Грубая историческая ошибка". Столтенберг призвал НАТО не дать Путину одержать победу в войне

Фото: генсек НАТО Йенс Столтенберг (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Члены НАТО должны быстро предоставить Украине дополнительную военную помощь, чтобы избежать "серьезной исторической ошибки", связанной с победой России на поле боя.

Об этом заявил генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, сообщает РБК-Украина со ссылкой на брифинг.

Он подчеркнул, что украинцам "хватает мужества, им не хватает боеприпасов".

"Вместе мы способны обеспечить Украину всем необходимым. Нам нужно проявить политическую волю, чтобы сделать это", - заявил генсек. 

Столтенберг подчеркнул, что страны НАТО должны "копать глубоко и быстро", поскольку промедление приведет к "реальным последствиям на поле боя".

"Это критический момент. Будет серьезной исторической ошибкой позволить (российскому диктатора Владимиру) Путину одержать верх", - сказал он.

Призывы к увеличению расходов на оборону

Ранее генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что в этом году рекордные 18 из 31 членов НАТО выполнят цель альянса по расходам на оборону - 2% ВВП.

Также премьер-министр Дании Мэтте Фредериксен говорила, что Европа должна ограничить расходы на социальное обеспечение и сократить налоги, чтобы сдержать более агрессивную Россию за счет длительного увеличения финансирования обороны и безопасности.

А президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен сказала, что Европейский союз должен делать больше для обороны, пополнять и модернизировать оружие. Также ЕС должен поддерживать Украину.

На днях президент Польши Анджей Дуда заявил, что страны-члены НАТО должны увеличить расходы на оборону до 3% ВВП.

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