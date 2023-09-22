ГРУ и ФСБ с помощью хакеров атакуют прокуратуру Украины, которая расследует преступления РФ

Россия использует хакеров для атак на компьютерные системы правоохранительных органов Украины в попытке выявить и получить доказательства, связанные с российскими военными преступлениями.

Об этом заявил глава Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters .

"Хакеры, работающие в российских зарубежных, внутренних и военных разведывательных службах, активизировали кампании по цифровому вторжению на Офис генерального прокурора Украины и ведомства, документирующие военные преступления", - говорится в заявлении.

По его словам, произошло изменение направления: от акцента на энергетических объектах к правоохранительным учреждениям, которые ранее не подвергались столь частым кибератакам.

"Это смещение в сторону судов, прокуратуры и правоохранительных органов показывает, что хакеры собирают доказательства о военных преступлениях России в Украине с целью слежки за украинскими расследованиями", - добавил он.

За этими кибератаками стоят ГРУ и ФСБ

Шпионская деятельность будет отмечена в будущем отчете Государственной службы специальной связи и защиты информации Украины, который будет опубликован в понедельник.

В отчете, с копией которого ознакомилось агентство Reuters, говорится о том, что хакеры также пытались собрать информацию об арестованных в Украине российских гражданах с целью "помочь этим людям избежать судебного преследования и вернуть их в Россию".

"Группы, которые, как мы определили, занимались этой деятельностью, являются частью российских спецслужб ГРУ и ФСБ", - сказал Щиголь.

Количество кибератак, задокументированных в Украине, выросло на 123% за первые шесть месяцев этого года по сравнению со второй половиной 2022 года.

Россияне взламывали камеры для отслеживания результатов ракетных ударов

Российские хакеры уделяют первоочередное внимание атакам на государственные органы и попыткам получить доступ к их серверам электронной почты, сказал Щиголь, не вдаваясь в подробности.

Накануне вторжения России в Украину в феврале 2022 года западные спецслужбы предупреждали о потенциальных кибератаках, которые могут нанести "побочный" ущерб глобальным компьютерным сетям.

Хотя на сегодня свидетельств о побочном эффекте мало, Россия регулярно использует хакерские атаки наряду с военными операциями. Щиголь заявил, что его ведомство обнаружило доказательства того, что российские хакеры получали доступ к камерам на территории Украины, чтобы отслеживать результаты ракетных ударов большой дальности и ударов беспилотников.

"Нужно понимать, что кибервойна не закончится даже после победы Украины на поле боя", - сказал Щиголь.

Российские кибератаки

Ранее Служба безопасности Украины сообщила, что украинские киберспециалисты предотвратили попытку российских спецслужб проникнуть в электронную систему планирования операций ВСУ.

После начала полномасштабной войны российские хакеры не раз осуществляли кибератаки на украинские госорганы и не только.

В частности, под удар попадали и страны-союзники Украины. В январе хакеры РФ пытались атаковать Германию после того, как она решила передать нашей стране танки.