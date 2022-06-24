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Грози, сильний вітер і град: погода по всій Україні сьогодні погіршиться

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Київ, П'ятниця 24 червня 2022 11:08
Грози, сильний вітер і град: погода по всій Україні сьогодні погіршиться Фото: погода по всій Україні сьогодні погіршиться (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У п'ятницю, 24 червня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, грози, сильний вітер і град.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Держслужби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Facebook.

Грози очікуються у південних, східних, більшості центральних та Сумській областях. При цьому в окремих районах очікується град і шквальний вітер, швидкість якого буде досягати 15-20 м/с.

У ДСНС нагадали, що під час грози необхідно:

  • закривати всі вікна і двері, в приміщенні не повинно бути протягу;
  • не паркувати автомобіль під деревами або високими конструкціями;
  • не ховатися під високі дерева, особливо поодинокими, також пам'ятати про небезпеку падіння важких гілок, які можуть зламатися через сильний вітер;
  • уникати металевих конструкцій, вуличних ліхтарів, металевих веж, опор електропередач;
  • не користуватися електроприладами під час грози, краще їх вимкнути з мережі. Це стосується і мобільного телефону;
  • не можна купатися у водоймах.

Нагадаємо, раніше синоптики попереджали про штормове попередження в Україні.

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