В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидать непогоды
Погода в Украине завтра, 24 июня продолжает ухудшаться. Ожидаются шквалы ветра, грозовые дожди и град в ряде областей.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.
"Днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.
Как отмечают синоптики, в Украине из-за непогоды объявлен первый уровень опасности - желтый.
Полный список
По данным Укргидрометцентра, штормовое предупреждение на завтра объявлено в таких областях:
- Сумской,
- Полтавской,
- Черкасской,
- Кировоградской,
- Николаевской,
- Одесской,
- Днепропетровской,
- Одесской,
- Херсонской,
- Запорожской,
- Донецкой,
- Луганской,
- Харьковской.
Напомним, сегодня большинство регионов Украины сегодня накроют осадки в виде дождей с грозами. При этом ожидается дальнейший спад температур.
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