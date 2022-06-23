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В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидать непогоды

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Украина, Четверг 23 июня 2022 15:39
В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидать непогоды Фото: в Украине на завтра объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Мария Кучерявец

Погода в Украине завтра, 24 июня продолжает ухудшаться. Ожидаются шквалы ветра, грозовые дожди и град в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

"Днем 24 июня в южных, восточных, большинстве центральных и Сумской областях грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Как отмечают синоптики, в Украине из-за непогоды объявлен первый уровень опасности - желтый.

Полный список

По данным Укргидрометцентра, штормовое предупреждение на завтра объявлено в таких областях:

  • Сумской,
  • Полтавской,
  • Черкасской,
  • Кировоградской,
  • Николаевской,
  • Одесской,
  • Днепропетровской,
  • Одесской,
  • Херсонской,
  • Запорожской,
  • Донецкой,
  • Луганской,
  • Харьковской.

В Украине объявили штормовое предупреждение: где ожидать непогоды

Напомним, сегодня большинство регионов Украины сегодня накроют осадки в виде дождей с грозами. При этом ожидается дальнейший спад температур.

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