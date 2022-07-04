ru ua
Пн, 04 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Грозы, град и сильный ветер: где в Украине ждать непогоды завтра

Новина українською →
Понедельник 04 июля 2022 15:11
Грозы, град и сильный ветер: где в Украине ждать непогоды завтра Фото: завтра в нескольких регионах Украины ожидается непогода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Валерия Полищук

В понедельник, 5 июля, в Украине ожидается ухудшение погодных условий. В частности, грозы, град и сильный ветер.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение ГСЧС Украины в Telegram.

Так, завтра днем на Закарпатье, Прикарпатье, Волыни и в Ровенской области ожидаются грозы. При этом в отдельных районах прогнозируются град и шквальный ветер, скорость которого составит 15-20 м/с.

Синоптики объявили первый уровень опасности.

Первый уровень опасности (желтый) - это уровень опасности, при котором погодные условия могут привести к нарушению служб электроснабжения, связи, строительства, коммунальных служб и нарушения или ограничения на отдельных участках дорог движения транспорта.

Напомним, сегодня в Украине ожидается жара до +36 градусов.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в Украине
NEWS
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
У Зеленского предупредили европейских лидеров о намерениях РФ: стоит прощаться с иллюзиями
DAILY
Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы
Владислав Красинскийзаместитель главного редактора Кирилл Буданов: Война закончится в следующем году выходом на наши границы