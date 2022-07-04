ru ua
Пн, 04 липня News Daily Lite Styler Travel
Війна Росії з Україною Зеленський заяви Донбас новини Маріуполь новини Харків новини Київ новини Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Грози, град і сильний вітер: де в Україні чекати негоди завтра

Новость на русском →
Понеділок 04 липня 2022 15:11
Грози, град і сильний вітер: де в Україні чекати негоди завтра Фото: завтра в декількох регіонах України очікується негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Валерія Поліщук

У понеділок, 5 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, грози, град і сильний вітер.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Telegram.

Так, завтра вдень на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та в Рівненській області очікуються грози. При цьому в окремих районах прогнозуються град і шквальний вітер, швидкість якого складе 15-20 м/с.

Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.

Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, при якому погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.

Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується спека до + 36 градусів.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
У Зеленського попередили європейських лідерів про наміри РФ: варто прощатися з ілюзіями
DAILY
Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони
Владислав Красінськийзаступник головного редактора Кирило Буданов: Війна закінчиться наступного року виходом на наші кордони