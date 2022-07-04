Грози, град і сильний вітер: де в Україні чекати негоди завтра
Фото: завтра в декількох регіонах України очікується негода (Віталій Носач, РБК-Україна)
У понеділок, 5 липня, в Україні очікується погіршення погодних умов. Зокрема, грози, град і сильний вітер.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення ДСНС України у Telegram.
Так, завтра вдень на Закарпатті, Прикарпатті, Волині та в Рівненській області очікуються грози. При цьому в окремих районах прогнозуються град і шквальний вітер, швидкість якого складе 15-20 м/с.
Синоптики оголосили перший рівень небезпеки.
Перший рівень небезпеки (жовтий) - це рівень небезпеки, при якому погодні умови можуть призвести до порушення служб електропостачання, зв'язку, будівництва, комунальних служб та порушення або обмеження на окремих ділянках доріг руху транспорту.
Нагадаємо, сьогодні в Україні очікується спека до + 36 градусів.