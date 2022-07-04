Жара усилится до +36: какой будет погода в Украине сегодня

В Украине сегодня почти по всей территории погода будет сухой. Днем жара ударит до +36.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укргидрометцентр.

Погода в Украине

По данным синоптиков, сегодня будет малооблачно, без осадков. Лишь ночью в Винницкой, Одесской и Николаевской областях переменная облачность, местами кратковременный дождь, гроза. Ветер переменных направлений, 3-8 м / с.

Температура воздуха составит:

в северных областях ночью +15 +17, днем +29 +32 градуса;

на западе ночью +14 +16 градусов, а днем +28 +36;

в восточных областях ночью +15 +17, днем +29 +31 градус;

на юге страны ночью +15 +18 градусов, а днем +30 +32;

в центральных областях ночью +15 +17, днем +29 +32 градуса.

Погода в Киеве

Сегодня в столице без осадков. Ветер переменных направлений, слабый. Столбики термометров ночью покажут +16 +18, а днем достигнут +30 + 32.