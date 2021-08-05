В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность
В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели рассказали, какие области под угрозой.
Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.
Сегодня в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Вместе с тем, в остальной части Украины объявлено штормовое предупреждение. В частности, Киев накроет гроза, а в горных областях будет ливень.
Напомним, погода в Украине сегодня будет богатой осадками, а циклон, приближающийся к стране, принесет в западные области сильные грозовые дожди и шквалы.
Отметим, синоптики на сегодня прогнозируют дожди в западных областях, в частности в Карпатах ожидается ливень. Температура воздуха опустится до +24 градусов.