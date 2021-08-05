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В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность

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Киев, Четверг 05 августа 2021 09:45
В Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность Фото: в Украине объявлена чрезвычайная пожарная опасность (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

В Украине объявлен чрезвычайный уровень пожарной опасности. Спасатели рассказали, какие области под угрозой.

Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на пресс-службу ГСЧС.

Сегодня в восточных, Сумской, Житомирской, Киевской, Полтавской областях и в Крыму будет преобладать чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Вместе с тем, в остальной части Украины объявлено штормовое предупреждение. В частности, Киев накроет гроза, а в горных областях будет ливень.

Напомним, погода в Украине сегодня будет богатой осадками, а циклон, приближающийся к стране, принесет в западные области сильные грозовые дожди и шквалы.

Отметим, синоптики на сегодня прогнозируют дожди в западных областях, в частности в Карпатах ожидается ливень. Температура воздуха опустится до +24 градусов.

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