Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

Фото: дождь в Киеве (РБК-Украина)

Западные области продолжит заливать

Погода в Украине 30 июня значительно ухудшится. В большинстве регионов ожидаются грозы с градом и шквалистые порывы ветра.

Об этом сообщили в Государственной службе по чрезвычайным ситуациям.

Сегодня ночью в западной части страны, завтра днем в северных, центральных и южных областях синоптики прогнозируют грозы, во время которых в отдельных районах возможен град и шквальные порывы ветра 15-20 м/сек.

Западные области продолжит заливать: по данным ГСЧС, уровень опасности во время ливней будет равняться первому (желтом) уровню.

В Киеве завтра днем гроза. В Киевской области днем грозы, местами град и шквалы 15-20 м/сек.

Напомним, на западе Украины сегодня ожидаются дожди с грозами.

Одновременно в восточных областях и в центре из-за жары объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Также РБК-Украина писало о том, какой будет погода в Украине в июле.

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Автор: Роман Калиниченко