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Грози, град і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

Новини » Надзвичайні події     29.06.2020 - 15:28
Грози, град і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні
Фото: дощ у Києві (РБК-Україна)

Західні області продовжить заливати

Погода в Україні 30 червня значно погіршиться. У більшості регіонів очікуються грози з градом та шквальні пориви вітру.

Про це повідомили у Державній службі з надзвичайних ситуацій.

Сьогодні вночі у західній частині, завтра вдень у північних, центральних та південних областях синоптики прогнозують грози, під час яких в окремих районах можливий град та шквальні пориви вітру 15-20 м/с.

Західні області продовжить заливати: за даними ДСНС, рівень небезпечності під час злив дорівнюватиме першому (жовтому) рівню.

У Києві завтра вдень гроза. У Київській області вдень грози, подекуди град та шквали 15-20 м/с.

Нагадаємо, на заході України сьогодні очікуються дощі з грозами.

Водночас у східних областях та у центрі через спеку оголосили надзвичайний рівень пожежної небезпеки.

Також РБК-Україна писало про те, якою буде погода в Україні у липні.

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Автор: Роман Калиниченко

Теги Новини України ГідрометцентрГрадгроза
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