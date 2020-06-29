ru
ua
News
News
Новости Украины
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Коронавирус
Кризис 2020
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

На запад Украины возвращаются ливни и грозы: прогноз погоды на сегодня

Новости » Происшествия     29.06.2020 - 10:00
На запад Украины возвращаются ливни и грозы: прогноз погоды на сегодня
Фото: дождь в Украине (РБК-Украина)

Сегодня в большинстве областей будут дожди и грозы

Сегодня, 29 июня, погода в Украине ухудшится. Все западные и восточные регионы сегодня накроют грозовые ливни, также дожди ожидаются в некоторых северных, южных и центральных областях.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Сегодня в большинстве областей будут дожди и грозы. В частности, на западе страны, который только оправился от паводков, снова пойдут сильные ливни. Там температура воздуха днем составит +27+30, а ночью +15+19.

На севере страны также дожди. Днем будет +27+29, а ночью +15+18.

Впрочем, в центральных, Николаевской и Одесской областях сегодня переменная облачность и без осадков. Днем температура воздуха составит +27+29, а ночью +17+19.

На востоке страны сегодня дожди и грозы. Там температура воздуха днем составит +26+28, а ночью +16+18.

На запад Украины возвращаются ливни и грозы: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве переменная облачность и без осадков. Температура воздуха днем составит +27+29, а ночью +17+19.

На запад Украины возвращаются ливни и грозы: прогноз погоды на сегодня

Напомним, в июле 2020 года средняя месячная температура ожидается в пределах 20-25 градусов тепла (в горах 16-17 градусов тепла).

Отметим, что в Украине за паводка пострадали 250 населенных пунктов в 5 областях.

Читайте нас в Google News и подписывайтесь

Автор: Анастасия Рокитна

Теги Новости Украины грозаПогода
News
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь