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В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Новости » Общество     29.06.2020 - 10:20
В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности
Фото: лесной пожар (УНИАН)

Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров

Сегодня, 29 июня, погода в восточной Украине будет жаркой. В одной из областей синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.

Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.

Синоптики Укргидрометцентра сообщили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Запорожской области. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров.

Во время пожароопасного периода запрещается выезжать в леса на машинах и тем более оставлять стеклянные бутылки, консервные банки, ведь фокусируя солнечные лучи, они могут стать источником пожара.

Напомним, сегодня все западные и восточные регионы накроют грозовые ливни, также дожди ожидаются в некоторых северных, южных и центральных областях.

Также сообщалось, что в результате непогоды без света остались 103 населенных пункта в 4 областях.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины пожарпожарная опасность
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