В Украине объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности

Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров
Сегодня, 29 июня, погода в восточной Украине будет жаркой. В одной из областей синоптики объявили чрезвычайный уровень пожарной опасности.
Об этом сообщает Государственная служба по чрезвычайным ситуациям.
Синоптики Укргидрометцентра сообщили о чрезвычайном уровне пожарной опасности в Запорожской области. Спасатели прогнозируют высокую вероятность пожаров.
Во время пожароопасного периода запрещается выезжать в леса на машинах и тем более оставлять стеклянные бутылки, консервные банки, ведь фокусируя солнечные лучи, они могут стать источником пожара.
Напомним, сегодня все западные и восточные регионы накроют грозовые ливни, также дожди ожидаются в некоторых северных, южных и центральных областях.
Также сообщалось, что в результате непогоды без света остались 103 населенных пункта в 4 областях.
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Автор: Андрей Козловский