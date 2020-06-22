Грозы, град и шквалы: синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине

В понедельник, 22 июня, синоптики предупредили об ухудшении погоды в Украине. Ожидаются грозы, град и шквалы.

Об этом сообщает пресс-центр Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

Так, ухудшение погодных условий ожидается на большей части территории страны.

"По данным Укргидрометцентра 23 июня в Киеве грозы, в Киевской области днем в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с. 23 июня в Украине грозы, в отдельных районах град и шквалы 15-20 м/с, в западных, днем местами в северных и Винницкой областях значительные дожди. В Карпатах и на Прикарпатье 23 июня сильные дожди", - говорится в сообщении.

Напомним, 22 июня в Украине из-за непогоды было обесточено 112 населенных пунктов в пяти областях.

Как писало РБК-Украина, синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках до 2 метров.

Также сообщалось, что в Чернобыльской зоне вспыхнул новый пожар.