Грози, град і шквали: синоптики попередили про погіршення погоди в Україні

У понеділок, 22 червня, синоптики попередили про погіршення погоди в Україні. Очікуються грози, град та шквали.

Про це повідомляє прес-центр Державної служби з надзвичайних ситуацій.

Так, погіршення погодних умов очікується на більшій частині території країни.

"За даними Укргідрометцентру 23 червня у Києві гроза, у Київській області вдень в окремих районах град та шквали 15-20 м/с. 23 червня в Україні грози, в окремих районах град та шквали 15-20 м/с, в західних, вдень місцями та в північних та Вінницькій областях значні дощі. У Карпатах і на Прикарпатті 23 червня сильні дощі", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, 22 червня в Україні через негоду було знеструмлено 112 населених пунктів у п'яти областях.

Як повідомляло РБК-Україна, синоптики попередили про підвищення рівня води в річках до 2 метрів.

Також повідомлялося, що у Чорнобильській зоні спалахнув нова пожежа.