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В пяти областях из-за непогоды обесточены 112 населенных пунктов

Новости » Общество     22.06.2020 - 09:18
В пяти областях из-за непогоды обесточены 112 населенных пунктов
Фото: восстановление электроснабжения (ГСЧС)

Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго

Сегодня, 22 июня, в Украине из-за непогоды было обесточено 112 населенных пунктов в пяти областях. Сработали системы защиты линий электропередач.

Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС).

Как сообщается, из-за ливней и сильных порывов ветра 112 населенных пунктов остались без света. В частности, в Житомирской - 47, Ровенской - 24, Волынской - 17, Хмельницкой - 15, в Кировоградской - 9. Сейчас к восстановлению электроснабжения привлечены бригады облэнерго.

Кроме того, накануне в Ивано-Франковской, Кировоградской и Черновицкой областях вследствие осложнения погодных условий произошло падение 37 деревьев. Также из-за непогоды были подтоплены три подвальные помещения и два домохозяйства.

Напомним, в Украине объявлено штормовое предупреждение.

Кроме того, синоптики предупредили о повышении уровня воды в реках до 2 метров.

Также РБК-Украина сообщало, что погода в Украине сегодня, 22 июня, будет такой же мрачной во всех регионах и с грозовыми дождями.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины Гидрометцентробластиобесточен
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