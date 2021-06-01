Грозы, дожди, похолодание: прогноз погоды на первый день лета

В первый день лета погода ухудшится в большинстве областей. Ожидаются дожди и грозы.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра .

Прогноз во всех областях

Сегодня грозовые дожди в северных, восточных, частичной центральных и южных областях.

Температура воздуха днем на востоке составит +16+20, а ночью будет +6+12. В центральных областях днем будет +13+19, а ночью +5+11.

На западе страны сегодня днем будет +13+18, а ночью +3+7. В западной части Украины не будет дождей, но придет похолодание.

Прогноз в Киеве

Сегодня в Киеве грозовые дожди. Температура воздуха днем составит +13+15, а ночью будет +6+8.