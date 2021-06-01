Грози, дощі, похолодання: прогноз погоди на перший день літа
У перший день літа погода погіршиться у більшості областей. Очікуються дощі та грози.
Прогноз у всіх областях
Сьогодні грозові дощі у північних, східних, часково центральних та південних областях.
Температура повітря вдень на сході складе +16+20, а вночі буде +6+12. У центральних областях вдень буде +13+19, а вночі +5+11.
На заході країни сьогодні вдень буде +13+18, а вночі +3+7. У західній частині України не буде дощів, але прийде похолодання.
Прогноз у Києві
Сьогодні у Києві грозові дощі. Температура повітря вдень складе +13+15, а вночі буде +6+8.
Нагадаємо, штормовий вітер та злива накриють частину України у перший день літа.
Зазначимо, синоптики розповіли, коли в Україну прийде довгоочікуване потепління.
Крім того, погода в червні в Україні очікується не найсприятливіша. Перший місяць літа буде дощовим, можливі сильні грози.