Грозовые дожди на западе и жара до +33: прогноз на выходные

Погода в Украине на выходных будет дождливой в западных, северных и некоторых центральных областях. При этом столбики термометров поднимутся до +32 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз на 27 июня

В субботу западные области продолжат заливать грозовые дожди, также незначительные осадки возможны в Сумской и Полтавской областях. Температура воздуха в западных регионах будет колебаться от +26 до +29 градусов, на остальной территории термометры покажут от +29 до +31 градуса. Ночью температура воздуха будет в пределах +14...+20 градусов.

Прогноз на 28 июня

В воскресенье грозовые дожди охватят западные, большинство центральных и северные области. В восточных и южных областях будет малооблачно. На западе термометры будут колебаться от +24 до +29, а в центральных и северных областях ожидается до +30. В южных и восточных областях воздух прогреется до +33 градусов.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на июль, ожидают свыше +40 градусов тепла.

Кроме того, сегодня в Украине прогнозируют до +32 градусов тепла, а местами возможны дожди с грозами.