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Жара и без дождей: прогноз погоды на сегодня

Новости » Общество     26.06.2020 - 08:00
Жара и без дождей: прогноз погоды на сегодня
Фото: погода в Украине (РБК-Украина)

Температура воздуха будет колебаться от +26 до +32 градусов

Сегодня, 26 июня, почти во всех областях Украины будет наблюдаться пасмурная погода, однако будет жарко и без осадков. Температура воздуха будет колебаться от +26 до +32 градусов.

Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.

Прогноз во всех областях

Таким образом, сегодня в Ивано-Франковской и Запорожской областях будут идти дожди с грозами. В других регионах осадков не передают.

В западных областях температура днем составит от +27 до +29 градусов тепла, а ночью от +13 до +15 градусов.

В центральных и северных областях температура днем будет в пределах +20 +30 градусов, однако ночью столбики термометров опустятся до +13 +18 градусов тепла.

В южных и восточных областях температура днем ожидается от +26 до +31 градуса тепла, а ночью от +11 до + 19 градусов.

Жара и без дождей: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Украине на 26 июня (meteo.gov.ru)

Прогноз в Киеве

В Киеве и области сегодня будет сухо и жарко, однако пасмурно. Температура воздуха днем составит от +28 до +31 градусов тепла, а ночью от +13 до +18 градусов.

Жара и без дождей: прогноз погоды на сегодня

Фото: погода в Киевской области на 26 июня (meteo.gov.ua)

Напомним, в Ивано-Франковской области улучшается ситуация с паводками.

Также РБК-Украина ранее писало, что из-за непогоды 22-24 июня в западных областях Украины было разрушено 117 км автодорог, 64 мосты, а также подтоплены 285 населенных пунктов.

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Автор: Андрей Козловский

Теги Новости Украины ГидрометцентрКиевУкраинаПогода
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