Грозовые дожди возвращаются. Синоптики предупредили о похолодании

Грозовые дожди возвращаются в Украину, в частности в Киев. В некоторых регионах температура воздуха опустится и будет шквальный ветер.

С 26 мая западные, северные и частично центральные (Киевская, Черкасская, Житомирская) области накроют дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +28, а ночью от +10 до +15.

27 мая дожди пойдут на восток, температура воздуха в восточных и южных областях достигнет +28. На западе будет +20+22.

Уже 28 мая все области, кроме Луганской и Донецкой, накроют сильные дожди и грозы. Такая погода будет держаться минимум до субботы.