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Грозовые дожди возвращаются. Синоптики предупредили о похолодании

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Киев, Вторник 25 мая 2021 09:56
Грозовые дожди возвращаются. Синоптики предупредили о похолодании Фото: в Украине ухудшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Грозовые дожди возвращаются в Украину, в частности в Киев. В некоторых регионах температура воздуха опустится и будет шквальный ветер.

Об этом сообщает пресс-центр УкрГидрометцентра.

С 26 мая западные, северные и частично центральные (Киевская, Черкасская, Житомирская) области накроют дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +28, а ночью от +10 до +15.

27 мая дожди пойдут на восток, температура воздуха в восточных и южных областях достигнет +28. На западе будет +20+22.

Уже 28 мая все области, кроме Луганской и Донецкой, накроют сильные дожди и грозы. Такая погода будет держаться минимум до субботы.

Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.

Отметим, климатологи зафиксировали приход в Киев метеорологического лета.

Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура апреля в Киеве составила 8,0 градусов тепла.

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