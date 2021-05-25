Грозовые дожди возвращаются. Синоптики предупредили о похолодании
Грозовые дожди возвращаются в Украину, в частности в Киев. В некоторых регионах температура воздуха опустится и будет шквальный ветер.
С 26 мая западные, северные и частично центральные (Киевская, Черкасская, Житомирская) области накроют дожди с грозами. Температура воздуха будет колебаться от +20 до +28, а ночью от +10 до +15.
27 мая дожди пойдут на восток, температура воздуха в восточных и южных областях достигнет +28. На западе будет +20+22.
Уже 28 мая все области, кроме Луганской и Донецкой, накроют сильные дожди и грозы. Такая погода будет держаться минимум до субботы.
Напомним, синоптики дали прогноз погоды на сегодня.
Отметим, климатологи зафиксировали приход в Киев метеорологического лета.
Как сообщало РБК-Украина, среднемесячная температура апреля в Киеве составила 8,0 градусов тепла.