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Дожди в западных областях и потепление: прогноз погоды на сегодня

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Киев, Вторник 25 мая 2021 08:00
Дожди в западных областях и потепление: прогноз погоды на сегодня Фото: в западных областях сегодня дожди (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Погода в Украине 25 мая улучшится в центральных областях, но на западе страны пройдут дожди. Температура воздуха будет колебаться от +21 до +25.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

Прогноз во всех областях Украины

Сегодня на западе будет ливень. Температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +10+12. На севере страны прогнозируется днем +22+24, а ночью +9+11, сегодня в этом регионе сухо.

Так же без осадков и в центральных областях, где температура воздуха поднимется до +21+25 днем, а также до +10+12 ночью. Ожидается хорошая погода и на востоке страны. Там днем будет +23+25, а ночью +11+13.

В южных регионах Украины будет умеренная облачность и отсутствие осадков. Температура воздуха днем составит +22+24, а ночью +10+12.

Дожди в западных областях и потепление: прогноз погоды на сегодня

Прогноз в Киеве

В Киеве сегодня ожидается теплая погода. Днем будет +21+23, а ночью +10+12.

Напомним, вчера на Украину надвинулся новый циклон, который покинул области сегодня.

Отметим, по прогнозу УкрГидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине составит 15-18 градусов.

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