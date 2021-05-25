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Грозові дощі повертаються. Синоптики попередили про похолодання

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Київ, Вівторок 25 травня 2021 09:56
Грозові дощі повертаються. Синоптики попередили про похолодання Фото: в Україні погіршилась погода (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Анастасія Рокитна

Грозові дощі повертаються в Україну, зокрема у Київ. В деяких регіонах температура повітря опуститься і буде шквальний вітер.

Про це повідомляє прес-центр УкрГідрометцентру.

З 26 травня західні, північні та частково центральні (Київська, Черкаська, Житомирська) області накриють дощі з грозами. Температура повітря буде коливатись від +20 до +28, а вночі від +10 до +15.

27 травня дощі підуть далі на схід, температура повітря в східних та південних областях досягне +28. На заході буде +20+22.

Вже 28 травня всі області, крім Луганської та Донецької, накриють сильні дощі та грози. Така погода буде триматись мінімум до суботи.

Нагадаємо, синоптики дали прогноз погоди на сьогодні.

Зазначимо, кліматологи зафіксували прихід до Києва метеорологічного літа.

Як повідомляло РБК-Україна, середньомісячна температура квітня у Києві становила 8,0 градусів тепла.

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