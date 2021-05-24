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На Украину обрушился новый циклон: когда он покинет страну

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Киев, Понедельник 24 мая 2021 11:44
На Украину обрушился новый циклон: когда он покинет страну Фото: в Украине значительно ухудшилась погода (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Анастасия Рокитна

Сегодня в Украину пришел новый циклон, который принес похолодание и дожди. Сильные дожди сегодня в центральных областях, но завтра ситуация улучшится.

Об этом сообщает пресс-служба УкрГидрометцентра.

За эту ночь больше всего осадков выпало в Киевской и Чекасской областях, там местами 20-34 мм. Сейчас циклон перемещается в северо-восточном направлении и завтра покинет территорию страны, сообщили синоптики.

Сегодня днем в Украине, кроме западной части, будет дождливо, местами возможны грозы.

В Полтавской и Сумской областях сегодня значительные дожди. К тому же, в северных, центральных и южных областях будут наблюдаться порывы ветра 15-20 м/с.

Температура сегодня днем +16+21, в южных и восточных областях +21+26, на высокогорье Карпат +8+13.

Напомним, синоптики УкрГидрометцентра дали прогноз погоды на сегодня в Украине.

Отметим, по прогнозу УкрГидрометцентра, в мае 2021 года средняя месячная температура воздуха в Украине составит 15-18 градусов.

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