UA

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры

Грозовые дожди распространятся почти по всей Украине: какой сегодня будет погода

Автор: РБК-Украина

В Украине сегодня ожидаются грозовые дожди почти по всей территории. В то же время, жара удержится.

Об этом свидетельствуют данные Укргидрометцентра.

Погода по Украине

В течение сегодняшнего дня в Украине сохранится жаркая погода. Воздух прогреется до +33-35 градусов.

В то же время, только в западных областях будет несколько прохладнее. Там прогнозируют +25-27 градусов.

Ночью температура будет колебаться от +19 до +23 градусов.

Кроме того, сегодня почти всю Украину накроют грозовые дожди. Осадков не ожидается в Черкасской, Кропивницкой, Полтавской, Харьковской, Луганской и Донецкой областях.

Погода в Киеве

В столице сегодня также будет жарко. Там прогнозируют +32-34 градуса днем. Ночью температура воздуха опустится до + 21-23 градусов.

Кроме того, сегодня дождливо. Осадки будут сопровождаться грозой.

Ранее сообщалось, что штормовое предупреждение объявлено в северных, центральных и южных областях на выходные. Также прогнозируют град и шквалы.

РБК-Украина писало, что на этой неделе зафиксировали температурные рекорды в Ровно, Киеве, а также на Закарпатье.

Читайте РБК-Украина в Google News
Погода в УкраинеПогода