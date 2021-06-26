Грозові дощі поширяться майже по всій Україні: якою сьогодні буде погода

Погода по Україні

Протягом сьогоднішнього дня в Україні утримається спекотна погода. Повітря прогріється до +33-35 градусів.

Водночас, лише в західних областях буде дещо прохолодніше. Там сьогодні прогнозують +25-27 градусів.

Вночі температура коливатиметься від +19 до +23 градусів.

Крім того, сьогодні майже всю Україну накриють грозові дощі. Опадів не очікується в Черкаській, Кропивницькій, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.

Погода в Києві

У столиці сьогодні також буде спекотно. Там прогнозують +32-34 градуси вдень. Вночі температура повітря опуститься до +21-23 градусів.

Крім того, сьогодні дощитиме. Опади будуть супроводжуватися грозою.