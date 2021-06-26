Грозові дощі поширяться майже по всій Україні: якою сьогодні буде погода

В Україні сьогодні очікуються грозові дощі майже по всій території. Водночас, спека утримається.
Протягом сьогоднішнього дня в Україні утримається спекотна погода. Повітря прогріється до +33-35 градусів.
Водночас, лише в західних областях буде дещо прохолодніше. Там сьогодні прогнозують +25-27 градусів.
Вночі температура коливатиметься від +19 до +23 градусів.
Крім того, сьогодні майже всю Україну накриють грозові дощі. Опадів не очікується в Черкаській, Кропивницькій, Полтавській, Харківській, Луганській та Донецькій областях.
У столиці сьогодні також буде спекотно. Там прогнозують +32-34 градуси вдень. Вночі температура повітря опуститься до +21-23 градусів.
Крім того, сьогодні дощитиме. Опади будуть супроводжуватися грозою.
Раніше повідомлялося, що штормове попередження оголошено у у північних, центральних та південних областях на вихідні. Також прогнозують град та шквали.
РБК-Україна писало, що на цьому тижні зафіксували температурні рекорди у Рівному, Києві, а також на Закарпатті.