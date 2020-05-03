Грозовые дожди с градом и шквалы ветра: погода на неделю

Погода в Украине на следующей неделе будет преимущественно дождливой, местами ожидаются грозы и град, а также шквалы ветра. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Украинский гидрометцентр.

Прогноз на 4 мая

Завтра, по прогнозу синоптиков, стоит ожидать дождей с грозами, местами возможен град и шквалы ветра до 15-20 метров в секунду. Температура воздуха днем будет колебаться от +18 до +23 градусов, в южных и восточных областях воздух прогреется до +26, а на западе термометры покажут от +14 до +19. Ночью прогнозируют от +8 до +13.

Прогноз на 5 мая

Во вторник дожди сохранятся на всей территории страны, а в центральных, северных, восточных и южных областях ожидаются грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от +17 до +19 градусов. На востоке термометры покажут до +21, а на западе от +13 до +16. Ночью в западных областях ожидается +5...+7 градусов, на остальной территории от +9 до +13.

Прогноз на 6 мая

В среду погодные условия не будут отличаться от предыдущей эпохи. На западе ливни, а на остальной территории незначительны грозовые дожди. Температура воздуха будет колебаться от +17 до +19, на западе от +13 до +16, в восточных областях до +21. Ночью от +5 до +13.

Прогноз на 7 мая

В четверг осадки отступят из восточных, Сумской, Полтавской, Запорожской и Днепропетровской областей. На остальной территории прогнозируют ливни. Температура воздуха начнет снижаться. Так, в западных областях днем ожидается от +11 до +13, в восточных от +17 до +20, а на остальной территории от +14 до +16. Ночью прогнозируют от +3 до +10.

Прогноз на 8 мая

В п'пятницу дожди стоит ожидать жителям южных большей части центральных, а также Донецкой областей. На остальной территории будет сухо и малооблачно. Температура воздуха днем будет колебаться от +14 до +17 градусов, лишь на востоке термометры покажут до +20. Ночью от +4 до +10.

Напомним, ранее синоптики предупредили об ухудшении погоды в воскресенье, 3 мая. На Украину надвигаются грозы. В связи с ухудшением погодных условий синоптики объявили желтый уровень опасности.