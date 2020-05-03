Грозові дощі з градом та шквали вітру: погода на тиждень

Погода в Україні наступного тижня буде переважно дощовою, подекуди очікуються грози та град, а також шквали вітру. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Український гідрометцентр.

Прогноз на 4 травня

Завтра, за прогнозом синоптиків, варто очікувати дощів з грозами, подекуди можливий град та шквали вітру до 15-20 метрів на секунду. Температура повітря вдень буде коливатися від +18 до +23 градусів, у південних та східних областях повітря прогріється до +26, а на заході термометри покажуть від +14 до +19. Вночі прогнозують від +8 до +13.

Прогноз на 5 травня

У вівторок дощі утримаються на всій території країни, а у центральних, північних, східних та південних областях очікуються грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +17 до +19 градусів. На сході термометри покажуть до +21, а на заході від +13 до +16. Вночі у західних областях очікується +5...+7 градусів, на решті території від +9 до +13.

Прогноз на 6 травня

У середу погодні умови не будуть відрізнятися від попередньої доби. На заході зливи, а на решті території незначні грозові дощі. Температура повітря коливатиметься від +17 до +19, на заході від +13 до +16, у східних областях до +21. Вночі від +5 до +13.

Прогноз на 7 травня

У четвер опади відступлять зі східних, Сумської, Полтавської, Запорізької та Дніпропетровської областей. На решті території прогнозують зливи. Температура повітря почне знижуватися. Так, у західних областях вдень очікується від +11 до +13, у східних від +17 до +20, а на решті території від +14 до +16. Вночі прогнозують від +3 до +10.

Прогноз на 8 травня

У п'ятницю дощі варто очікувати жителям південних, більшої частини центральних, а також Донецької областей. На решті території буде сухо та малохмарно. Температура повітря вдень коливатиметься від +14 до +17 градусів, лише на сході термометри покажуть до +20. Вночі від +4 до +10.

Нагадаємо, раніше синоптики попередили про погіршення погоди у неділю, 3 травня. На Україну насуваються грози. У зв'язку з погіршенням погодних умов синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.