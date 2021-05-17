Грозовые дожди и до +29 тепла: прогноз погоды на сегодня

Погода в Украине сегодня, 17 мая, будет дождливой во всех областях. Также на всей территории страны сегодня ожидаются грозы.
Об этом свидетельствуют данные Украинского гидрометцентра.
По данным украинских синоптиков, дожди с грозами сегодня стоит ждать жителям всех областей Украины. Температура воздуха днем в западных, центральных и южных областях будет колебаться от +18 до +22 градусов. В восточных и северных регионах страны днем будет от +21 до +28 градусов тепла.
Ночью на западе температура будет колебаться от +8 до +12 градусов, а на востоке термометры покажут от +14 до +16 тепла. На остальной территории ночью прогнозируются от +11 до +13 градусов.
В Киеве погода также будет дождливой. На территории столицы и Киевской ожидаются грозы. Температура воздуха днем будет колебаться от +19 до +21, ночью термометры покажут от +11 до +13 градусов.
Напомним, на сегодня в Украине было объявлено штормовое предупреждение. Град и сильные порывы ветра ожидаются в южных и центральных областях.
Как прогнозировали синоптики, дождливая погода в Украине будет держаться в течение первых дней недели. В четверг дожди уйдут только из восточных областей.