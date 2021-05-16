ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новости Украины Коронавирус Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды
Lite Новости шоу-бизнеса Спецпроекты Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Travel Отдых в Украине Отдых за рубежом Личный опыт Уикенд Дети Мнения

В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение

Новина українською →
Украина, Воскресенье 16 мая 2021 15:23
В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение Фото: в Украине объявили штормовое предупреждение (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Украине на понедельник, 17 мая, объявили штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, где завтра ухудшится погода в Украине.

Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

По данным украинских синоптиков, завтра по всей территории страны ожидаются грозы. Днем в южных и центральных областях местами возможны град и шквалы ветра до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.

Штормовое предупреждение на завтра объявили и в Киеве и Киевской области. Там в понедельник прогнозируются грозы.

Напомним, украинские синоптики дали прогноз погоды на начало недели. С понедельника Украину накроют дожди с грозами. Лишь ближе к выходным сухая погода вернется в восточные области.

Как писало РБК-Украина, резкое изменение погодной ситуации в Украине связано с приходом циклона.

Кроме того, синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца мая.

Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Общество Гидрометцентр Штормовое предупреждение ГСЧС гроза Град
NEWS
"Отвод без отвода": Кулеба заявил, что угроза на границе с Россией не миновала
"Отвод без отвода": Кулеба заявил, что угроза на границе с Россией не миновала
DAILY
Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Старые раны. Что происходит в Израиле и как может развиваться конфликт