В Украине на завтра объявили штормовое предупреждение
В Украине на понедельник, 17 мая, объявили штормовое предупреждение. Синоптики рассказали, где завтра ухудшится погода в Украине.
Об этом говорится на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
По данным украинских синоптиков, завтра по всей территории страны ожидаются грозы. Днем в южных и центральных областях местами возможны град и шквалы ветра до 20 метров в секунду. Объявлен желтый уровень опасности.
Штормовое предупреждение на завтра объявили и в Киеве и Киевской области. Там в понедельник прогнозируются грозы.
Напомним, украинские синоптики дали прогноз погоды на начало недели. С понедельника Украину накроют дожди с грозами. Лишь ближе к выходным сухая погода вернется в восточные области.
Как писало РБК-Украина, резкое изменение погодной ситуации в Украине связано с приходом циклона.
Кроме того, синоптики дали прогноз погоды в Украине до конца мая.