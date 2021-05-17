RU

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Travel
+
-

Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Особистий досвід
Вікенд
Діти

Грозові дощі та до +29 тепла: прогноз погоди на сьогодні

Автор: Дмитро Левицький

Погода в Україні сьогодні, 17 травня, буде дощовою в усіх областях. Також на всій території країни сьогодні очікуються грози.

Про це свідчать дані Українського гідрометцентру.

Прогноз погоди в областях

За даними українських синоптиків, дощі з грозами сьогодні варто чекати мешканцям всіх областей України. Температура повітря вдень у західних, центральних та південних областях коливатиметься від +18 до +22 градусів. У східних та північних регіонах країни сьогодні вдень буде від +21 до +28 градусів тепла.

Вночі на заході температура коливатиметься від +8 до +12 градусів, а на сході термометри покажуть від +14 до +16 тепла. На решті території вночі прогнозуються від +11 до +13 градусів.

Прогноз погоди в Києві

У Києві погода сьогодні також буде дощовою. На території столиці та Київської очікуються грози. Температура повітря вдень коливатиметься від +19 до +21, вночі термометри покажуть від +11 до +13 градусів.

Нагадаємо, на сьогодні в Україні було оголошено штормове попередження. Град та сильні пориви вітру очікуються у південних та центральних областях.

Як прогнозували синоптики, дощова погода в Україні триматиметься впродовж перших днів тижня. У четвер дощі підуть тільки зі східних областей.

Читайте РБК-Україна в Google News
Новини України Гідрометцентрдождигроза