UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Грозові дощі та шквалтний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Фото: погода в Україні 7 травня погіршиться (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні сьогодні, 7 травня, очікується різке погіршення погодних умов у вигляді дощів із грозами та шквального вітру. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 7 травня в Україні, крім південно-східної частини, грози, подекуди шквали, 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Згідно з картою синоптиків "Укргідрометцентру", небезпечні метеорологічні явища оминуть Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області та Крим. 

Фото: карта з визначенням регіонів, в яких спостерігатиметься погіршення погодних умов 7 травня (www.facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Нагадаємо, перед цим синоптики попередили про погіршення погоди у Києві, де сьогодні впродовж дня також очікується гроза. Через це оголосили перший рівень небезпеки - жовтий.

Про те, якою буде погода в Україні впродовж цього тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні