Грозові дощі та шквалтний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Погода в Україні

Нагадаємо, перед цим синоптики попередили про погіршення погоди у Києві, де сьогодні впродовж дня також очікується гроза. Через це оголосили перший рівень небезпеки - жовтий.

Про те, якою буде погода в Україні впродовж цього тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

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