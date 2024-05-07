Грозовые дожди и шквалный ветер: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Погода в Украине

Напомним, перед этим синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве, где сегодня также ожидается гроза. Поэтому объявили первый уровень опасности - желтый.

О том, какой будет погода в Украине в течение этой недели, читайте в материале РБК-Украина.

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