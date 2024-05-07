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Грозовые дожди и шквалный ветер: синоптики предупредили о резком ухудшении погоды в Украине

Фото: погода в Украине 7 мая ухудшится (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Украине сегодня, 7 мая, ожидается резкое ухудшение погодных условий в виде дождей с грозами и шквального ветра. Синоптики объявили желтый уровень опасности.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Укргидрометцентр".

"В ближайшие 2-3 часа с содержанием до конца суток 7 мая в Украине, кроме юго-восточной части, грозы, местами шквалы, 15-20 м/с", - говорится в сообщении.

Согласно карте синоптиков "Укргидрометцентра", опасные метеорологические явления минуют Луганскую, Донецкую, Запорожскую, Херсонскую области и Крым.

Фото: карта с определением регионов, в которых будет наблюдаться ухудшение погодных условий 7 мая (www.facebook.com/UkrHMC)

Погода в Украине

Напомним, перед этим синоптики предупредили об ухудшении погоды в Киеве, где сегодня также ожидается гроза. Поэтому объявили первый уровень опасности - желтый.

О том, какой будет погода в Украине в течение этой недели, читайте в материале РБК-Украина.

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Погода в Украине