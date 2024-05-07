Грозові дощі та шквалтний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні
В Україні сьогодні, 7 травня, очікується різке погіршення погодних умов у вигляді дощів із грозами та шквального вітру. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".
"У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 7 травня в Україні, крім південно-східної частини, грози, подекуди шквали, 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.
Згідно з картою синоптиків "Укргідрометцентру", небезпечні метеорологічні явища оминуть Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області та Крим.
Фото: карта з визначенням регіонів, в яких спостерігатиметься погіршення погодних умов 7 травня (www.facebook.com/UkrHMC)
Погода в Україні
Нагадаємо, перед цим синоптики попередили про погіршення погоди у Києві, де сьогодні впродовж дня також очікується гроза. Через це оголосили перший рівень небезпеки - жовтий.
Про те, якою буде погода в Україні впродовж цього тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна.
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