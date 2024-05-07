ua en ru
Вт, 07 травня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Грозові дощі та шквалтний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні

Україна, Вівторок 07 травня 2024 09:15
UA EN RU
Грозові дощі та шквалтний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди в Україні Фото: погода в Україні 7 травня погіршиться (GettyImages)
Автор: Ярослава Борзова

В Україні сьогодні, 7 травня, очікується різке погіршення погодних умов у вигляді дощів із грозами та шквального вітру. Синоптики оголосили жовтий рівень небезпеки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Укргідрометцентр".

"У найближчі 2-3 години з утриманням до кінця доби 7 травня в Україні, крім південно-східної частини, грози, подекуди шквали, 15-20 м/с", - йдеться в повідомленні.

Згідно з картою синоптиків "Укргідрометцентру", небезпечні метеорологічні явища оминуть Луганську, Донецьку, Запорізьку, Херсонську області та Крим.

Грозові дощі та шквалтний вітер: синоптики попередили про різке погіршення погоди в УкраїніФото: карта з визначенням регіонів, в яких спостерігатиметься погіршення погодних умов 7 травня (www.facebook.com/UkrHMC)

Погода в Україні

Нагадаємо, перед цим синоптики попередили про погіршення погоди у Києві, де сьогодні впродовж дня також очікується гроза. Через це оголосили перший рівень небезпеки - жовтий.

Про те, якою буде погода в Україні впродовж цього тижня, - читайте в матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Погода в Україні
NEWS
Літній наступ Росії. Де та коли Москва може нанести новий удар
Літній наступ Росії. Де та коли Москва може нанести новий удар
DAILY
Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду
Юлія Акимовакоресподент РБК-Україна Вороги держави. Як ФСБ вербує агентів в Україні і що на них чекає за держзраду